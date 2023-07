Benedetta Pilato, bronzo ai mondiali di nuoto. Oro e record mondiale per la lituana Meilutyte

Sul podio, bronzo e felicità. Benedetta Pilato, la giovane campionessa tarantina fresca di Maturità, è arrivata terza nei 50 rana ai mondiali di nuoto di Fukuoka. L'azzurra ha chiuso al terzo posto in 30.04 la finale vinta dalla lituana Ruta Meilutyte, oro e record del mondo con il tempo di 2916. Argento per l'americana Lilly King (29.72).

Rivoluzione in arrivo

«Mi spiace perchè col tempo di ieri sarei arrivata seconda - il commento a caldo dell'italiana -. Dopo un anno così, va bene. Questo risultato mi dà speranza per il prossimo anno. Tutti hanno detto un Mondiale sottotono, l’anno scorso il livello era più basso. Siamo stati bravi, riusciamo comunque protagonisti. Mi aspettavo che Ruta mi togliesse il record del mondo. Era scontato, me l’aspettavo. 29″1 è un tempo da uomo. Mi allenerò per l’anno prossimo. Un po’ di magone c’è, è la fine di un capitolo per me, l’anno prossimo cambio tutto e questo mi serviva. Sono stati anni fantastici con Vito D’Onghia.

Gliela dedico, è la nostra ultima gara assieme».

L'altra italiana, Anita Bottazzo, quinta

«Sono molto contenta, non avevo nulla da perdere ed è stata una bella finale. Pilato? Sono felice anche per lei, rialzarsi da momenti difficili non è semplice. Olimpiadi? Si vedrà, dovremo lavorare sui 100». Lo dice Anita Bottazzo, oggi quinta nei 50 rana ai mondiali di Fukuoka, sua prima partecipazione a una manifestazione iridata.