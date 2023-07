Mondiali di nuoto, Pilato in finale per i 50 metri rana

Benedetta Pilato e Anita Bottazzo superano l'esame delle semifinali e approdano alla finale dei 50 metri rana ai mondiali di nuoto di Fukuoka. Terzo tempo per Pilato e quarto per la debuttante iridata Bottazzo.

Il morale alto

«Ho aspettato tanto e non vedevo l'ora di gareggiare: siamo qui da molto tempo e la voglia di competizione aumentata di giorno in giorno. Dopo un anno così così non sapevo cosa aspettarmi: i riferimenti in allenamento era buoni, ma la gara è un'altra cosa, può succedere di tutto. Non mi aspettavo questo tempo, penso di averlo nuotato soltanto una volta l'anno scorso. Non penso di avere molto di meno, ma in semifinale ci provo». Lo dice Benedetta Pilato, tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene, dopo il tempo di batteria inferiore di soli tre decimi al suo record del mondo nei 50 rana che la proietta in semifinale.