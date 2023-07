Un coro per il "sindaco pescatore": gli alunni di Racale protagonisti al Giffoni

Anche il Salento protagonista al Giffoni Film Festival, il festival di cinema per bambini e ragazzi che si svolge ogni anno a luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Ieri il coro di voci bianche “Mille voci”, diretto dalla professoressa Daniela Gennaio e composto dai bambini e dai ragazzi dell'istituto comprensivo “Angelo Vassallo” di Racale, ha presentato il brano dedicato ad Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore”, sindaco di Pollica ucciso nel 2010.

La scuola intitolata al sindaco pescatore

La scuola di Racale è la prima in Italia ad essere stata intitolata al “sindaco pescatore”.

Il brano è stato scritto da Giancarlo Di Muoio. «È un privilegio - sono le parole del cantautore - essere ospite al Giffoni Film festival. Per di più per raccontare in musica la storia di Angelo Vassallo in una delle rassegne per ragazzi più importanti al mondo». «È stato bellissimo partecipare al Giffoni Film Festival con l'intervento del coro di bambini "Mille voci" diretto dall'insegnante Daniela Gennaio», commenta poi la dirigente scolastica di Racale, la professoressa Stefania Manzo. «Un'esperienza unica per i nostri ragazzi cantare in una delle rassegne più importanti al mondo».

E anche il presidente della fondazione Vassallo, Dario Vassallo, commenta entusiasta: «Per la Fondazione è un onore essere presenti al più grande Festival del cinema per ragazzi. Ringrazio profondamente il Fondatore del GFF, Claudio Gubitosi, per questo invito. "Ciò che comincia qui migliora il mondo" è il claim di Giffoni, in linea con le idee avveniristiche di Angelo Vassallo che, con la sua visione lungimirante, ha contribuito a creare benessere per la propria comunità».