«Terùn terùn»: il Brescia festeggia la A con un coro razzista contro Lecce e Palermo

«Terùn terùn»: con questo coro razzista, rivolto alle squadre del Lecce e del Palermo, seconda e terza classificata in B, il Brescia ha festeggiato la promozione in serie A, ormai certa a poche giornate dal termine del campionato.E' accaduto a fine partita, quando ai piedi della curva, megafono alla mano, i calciatori bresciani hanno idealmente abbracciato i loro tifosi. E a quel Ernesto Terregrossa, vicecannoniere della squadra con 12 reti segnate, ha incitato il pubblico a urlare «la nostra preferita, quella preferita di tutte». A quel punto Leonardo Morosini ha strappato il megafono al compagno e urlato «Terùn, terùn». Goliardia di pessimo gusto, che la squadra si è affrettata a far rimuovere, ma che noi vi proponiamo in questo video.