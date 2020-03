A spasso senza motivazione: denunciate 135 persone

Non c’è tregua per le forze dell’ordine che ogni giorno, su strada, garantiscono la sicurezza anche controllando che non ci siano in giro più persone di quelle che necessariamente devono uscire. Ma il trend delle denunce aumenta, segno del fatto che la necessità di limitare i contatti sociali stenta ad essere compresa nella sua gravità. E ieri i carabinieri di tutta la provincia hanno effettuato controlli a tappeto sulle principali arterie e nei Comuni, denunciando ben 135 persone che sono state trovate fuori dalle abitazioni senza un motivo valido, oppure perché hanno fornito ai militari false attestazioni. Nello specifico, 16 le denunce scattate nei territori di Gallipoli, Sannicola, Nardò, Copertino e Aradeo, tutti di competenza della compagnia carabinieri di Gallipoli. Su 52 persone controllate dai carabinieri della compagnia di Lecce tra il capoluogo, Strudà, Monteroni, Martignano, Lizzanello, Surbo e San Cesario, l’80% circa non era in regola: 43 le denunce. Sei le denunce (su 84 soggetti controllati) dei carabinieri di Tricase, che nei giorni scorsi hanno operato tra Tiggiano, Montesano, Gagliano, Alessano e Salve. Ancora, nel Nord Salento, i carabinieri della compagnia di Campi hanno controllato 157 persone nei Comuni di Campi, Carmiano, Guagnano, Novoli, Porto Cesareo, Salice, Squinzano e Veglie: 22 quelle non in regola perché fuori di casa senza un valido motivo. Indisciplinati anche i cittadini del comprensorio di Maglie, dove i carabinieri della compagnia – che hanno operato tra Maglie, Otranto, Minervino, Corigliano, Sanarica, Martano, Castrignano, Muro, Scorrano, Castrignano, Carpignano, Nociglia e Poggiardo – hanno denunciato 54 persone: più di un quarto delle 178 controllate.



