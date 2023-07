Poco personale e ambulanze in coda: Sos dall'ospedale

Situazione allarmante in Pronto Soccorso a Casarano con poco personale in servizio e molti accessi, lunghe code all'estareno del Pronto Soccorso con l'impossibilità di far scendere i pazienti dalle ambulanze per la carenza di lettighe. A lanciare l'allarme è lo stesso sindaco, Ottavio De Nuzzo, allertato da alcuni cittadini.

La denuncia del sindaco

"Dalla mezzanotte di oggi sino alle 15 di questo pomeriggio - scrive il primo cittadino - sono state accertate 50 prestazioni, di cui oltre la metà sospese, con solo tre infermieri in servizio.

Non vi sono lettighe disponibili per sbarellare i pazienti che provengono dalle ambulanze, non vi sono sedie a rotelle per trasportare i pazienti, che attendono in coda all’esterno del pronto soccorso con autoambulanze che restano a motore acceso per mantenere fresco l’abitacolo e ripararlo dalle lamiere al sole.

Le criticità che si rilevano dunque non si fermano alla carenza di personale e di strumentazione adeguata, ma anche l’impossibilità di liberare tempestivamente le autoambulanze che potrebbero servire a fronteggiare altre emergenze.

Questa è la situazione che mi viene rappresentata e che nella giornata di domani denuncerò a tutte le autorità preposte.

Ciò che è accaduto oggi è il risultato di una politica regionale che non smette di millantare potenziamenti che contrastano con la realtà.