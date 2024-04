Incendio nel seminterrato di un'abitazione, coppia di anziani finisce in ospedale

Preparano il pranzo della domenica nella cucina del seminterrato, ma qualcosa non va per il verso giusto e scoppia un incendio. Momenti di forte paura, questa mattina, per una coppia di anziani di Casarano: la loro abitazione è stata avvolta dalle fiamme e marito e moglie sono finiti in ospedale con diverse ustioni, fortunatamente non gravi.

Il rogo è scoppiato intorno alle 11.30 in via Benedetto Croce, una traversa del centralissimo viale Francesco Ferrari. All’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, allertati dai vicini di casa, i due anziani erano già stati presi in cura dai sanitari del 118 e trasferiti al pronto soccorso del “Francesco Ferrari”, distante solo poche centinaia di metri dall’abitazione. Per tentare di domare le fiamme, i malcapitati si erano procurati diverse ustioni su varie parti del corpo. I due sono arrivati in ospedale in codice giallo: fortunatamente le loro condizioni non sono preoccupanti.

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco si sono subito messi alla ricerca del punto di innesco e hanno concentrato le loro attenzioni sul seminterrato, dal quale stava fuoriuscendo una densa nube di fumo.

Hanno quindi domato le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione, che ha comunque subìto diversi danni, fortunatamente non di natura strutturale. Nel corso dell’intervento è stata individuata e portata fuori, all’aperto e in un luogo sicuro, una bombola di gas gpl: è stato così scongiurato il pericolo di un’esplosione, che avrebbe causato danni certamente più gravi.

L'allarme

Stando ai primi accertamenti, pare che le fiamme siano partite dal piano cottura, che marito e moglie stavano utilizzando per preparare il pranzo della domenica. Probabilmente una disattenzione o un malfunzionamento, e in pochi istanti il fuoco si è propagato al resto della cucina. Saranno le ulteriori verifiche delle prossime ore a fare maggiore chiarezza sulle cause dell’incendio e ad accertare eventuali malfunzionamenti della cucina. A chiarire l’accaduto potrà rivelarsi utile anche il racconto che i due anziani forniranno agli investigatori non appena saranno ascoltati.