Addio a Luigi Baldari, ex pallavolista di Serie A, poi commentatore sportivo. È morto a 58 anni

Lutto nel mondo della pallavolo per la morte di Luigi Baldari, 58enne, ex atleta di serie A dal 1996 al 2005 con le maglie di Taviano e Cutrofiano. La triste notizia è stata diffusa in una nota pubblicata dalla società Leo shoes Casarano volley, per cui Baldari, padre del pallavolista Simone, da alcuni anni era anche il commentatore delle gare di campionato di A3 maschile. «Luigi Baldari ci ha lasciato: ora racconterà le gesta dei nostri ragazzi dal cielo. Nel primo pomeriggio di oggi è venuto a mancare l’amico di tutti noi Luigi – si legge nella nota di cordoglio della società neroazzurro - papà del nostro atleta Simone, figura importante della pallavolo salentina e commentatore appassionato delle partite casalinghe della nostra prima squadra».

Il cordoglio

La comunicazione circolata negli ambienti sportivi ha raccolto anche il cordoglio di diverse società di pallavolo, tra cui l’Aurispa Del Car Lecce che «Si stringe al Casarano Volley in questo momento di grande dolore per la scomparsa di Luigi Baldari, storico commentatore della società rossoazzurra.

Le nostre più sentite condoglianze» e l’Olimpia Galatina «Caro Luigi Baldari… Sei stato esempio di vita e coraggio. Con rimpianto e affetto vivremo e pregheremo nel tuo ricordo; Ricorderemo per sempre l'amore e il bene che hai donato tutti i giorni della vita. Adesso vivi nel Regno dei Cieli proteggendo tutta la tua famiglia».