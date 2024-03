Nel primo impegno di ritorno della Pool Salvezza di A2 femminile, la Narconon Melendugno di coach Morales ha fatto un importante passo in avanti, allontanando il pericolo retrocessione. La squadra del presidente Giuseppe Lugibello ha battuto Soverato sul terreno amico in tre set, guadagnando un vantaggio di quattro punti sulla sesta forza Olbia, prima delle compagini a rischio. «Siamo soddisfatti per il risultato conquistato contro Soverato. Con questa formazione volevamo rifarci dopo la beffa dell’incontro d’andata, quando avanti per 2-0 perdemmo al tie break - commenta Chiara Biesso, centrale di Melendugno -. Sarebbe stato molto più difficile fermare il club calabrese senza il supporto del nostro straordinario pubblico. I tre punti strappati al Soverato sono importanti per la permanenza in serie A, ma non bastano. Domenica ci aspetta Brescia che grazie alla vittoria contro Olbia è salva. La vice capolista della Pool Salvezza non ci regalerà nulla, dobbiamo essere brave per mettere in bacheca un risultato positivo». Soddisfazione negli ambienti della Narconon, dal settore giovanile domenica scorsa sono state convocate in prima squadra le baby Francesca Farì e Michela Sicuro.

Nel torneo di A3 l’undicesima tappa di ritorno ha consegnato umori opposti al tandem leccese. Aurispa DelCar vince in casa con Napoli e si mette al riparo dai play out, ora le attenzioni sono puntate sui play off, che disputeranno le piazzate dal secondo al settimo posto. I biancoazzurri padroni del settimo piano con 32 punti sul conto, sono sulla buona strada e nelle restanti due tappe di regular season avranno la chance di competere per un traguardo prestigioso. «Napoli si presentava sul nostro terreno dopo l’impresa con Palmi con tanta fame di punti. Nei primi due set la mia squadra ha tenuto l’iniziativa, mentre nel terzo i campani ci hanno messo in difficoltà. I ragazzi hanno giocato con grande carattere, c’era voglia di riscatto dopo che nelle ultime due gare avevamo dato tutto ma non era bastato, cogliendo solo due punti - dichiara mister Tonino Cavalera -. Dovremo affrontare il finale di torneo con lo stesso spirito di domenica scorsa».

Si complica la vita la Leo Shoes Casarano che, con la caduta nel recente scontro diretto di Sorrento e considerato che domenica riposerà, si vede ridurre le speranze di non disputare i play out. Per salvare il posto in A3, insieme ai casaranesi, sono in lizza Napoli, Sabaudia e Sorrento. «La trasferta di Sorrento è stata lo specchio di tante altre gare, dove abbiamo pagato la nostra discontinuità - fa notare Fabrizio Licchelli, tecnico della Leo Shoes -. Per Casarano l’inizio del campionato è stato complicato causa il ringiovanimento del roster e per un girone molto ostico. C’è ancora qualche piccola speranza per evitare i play out, la squadra deve restare concentrata e non vedere, eventualmente, gli spareggi come una sconfitta. Dopo il turno di riposo di domenica, ottenere il massimo nell’ultimo match con Lagonegro sarà molto importante per la classifica e per il morale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA