In A2, Melendugno chiede strada al Lecco. In A3 in campo Aurispa-DelCar, Leo Shoes e Bari

Ritrovata fiducia nei propri mezzi e collezionati tre punti in graduatoria grazie al successo su Costa Volpino, il primo targato serie A2, la Narconon Melendugno riparte questa domenica da Lecco (ore 17,00). Match impegnativo quello della quarta giornata della regular season che da il via al doppio turno esterno della formazione salentina, mercoledì è attesa a S. Giovanni in Marignano. Se Melendugno ha invertito la tendenza negativa nella terza giornata, Lecco ha sempre rimediato dei ko. Caracuta e compagne cercano conferme e punti pesanti per dare più solidità alla classifica.

In serie A3 la terza d’andata in calendario oggi apre un vero tour de force: tre gare da disputare in otto giorni. Aurispa DelCar, Ferrini ancora ai box per infortunio, rientra nella suo fortino del Palasport di Tricase galvanizzato dal colpo grosso di Palmi. I biancoazzurri di mister Omar Pelillo ospitano Lagonegro del coach barese Pino Lorizio, i lucani hanno iniziato al top il campionato cogliendo due successi pieni. A Tricase prima palla in battuta alle ore 18,00. La Leo Shoes Casarano anticipa alle 16,00 la sfida di Marcianise, entrambe arrivano allo scontro diretto con due battute d’arresto sulle spalle. I rossoazzurri leccesi allenati da Fabrizio Licchelli pur perdendo con Macerata domenica scorsa hanno registrato dei progressi, in Campania sono chiamati a dare un senso alla prima parte della stagione. Bari-Fano, di scena oggi alle 17,00, è l’unico anticipo del terzo turno. Riposa il Sorrento.