Nuovo sbarco a Leuca: salvati 129 migranti tra cui donne e bambini

Nuovo sbarco all'alba sulle coste salentine. Sono 129 i migranti a bordo di un peschereccio recuperati in mare intorno alle 3.30 dagli uomini della Guardia Costiera e condotti nel porto di Leuca. Sulla terra ferma sono stati soccorsi dagli operatori della Croce rossa, che hanno aiutato a far scendere per primi dall'imbarcazione le donne, gli anziani e i bambini, risultati molto affaticati e stremati dal viaggio.



I migranti provenienti dall'Afghanistan, dalla Siria, Iran e Iraq, Kurdistan e Turchia, sono stati visitati dal medico USMAF (ufficio sanità marittima) e accompagnati sui pullman nel centro prima accoglienza di Otranto, dove saranno effettuati ulteriori accertamenti. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 7:30.