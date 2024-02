Stop ai liquami in strada e in mare: dopo 20 anni attiva la nuova fogna

Stop ai liquami in mare: a Leuca un sistema fognario tutto nuovo. Acquedotto Pugliese, nei giorni scorsi, ha annunciato il completamento, nei tempi previsti, dei lavori di rinnovamento della fogna.

Una nuova condotta due impianti



L’intervento ha visto la realizzazione di una nuova condotta premente in via Gorizia, in sostituzione della vecchia diventata ormai obsoleta, e di due nuovi impianti di sollevamento fognario (in località Monte Cucco e Terra Greci) che trasportano i reflui fino all’impianto di depurazione di Castrignano del Capo.

Finalmente Santa Maria di Leuca potrà mettere una pietra definitiva su una questione ventennale che, fino a due anni fa, ha generato disagi e malumori minando l’immagine della cittadina per lo sversamento di liquami in strada e in mare, soprattutto nel periodo estivo.

I fondi

Uno spettro che sembra essersi allontanato prima grazie ad interventi temporanei, eseguiti nel 2022 ed ora, con quest’intervento definitivo che è costato circa 3milioni e 850mila euro di cui il 75% finanziato con fondi FESR e il 25% con proventi tariffari.