Acquedotto Pugliese inaugura la control room: più capillare il controllo della rete idrica e fognaria

Un «cervello digitale», in grado di elaborare e gestire milioni di dati in tempo reale, migliorando l'attività di monitoraggio dei 33mila chilometri di rete idrica e fognaria dell'Aqp e di gestire le manutenzioni in modo più mirato. La control room di Acquedotto Pugliese è stata inaugurata questa mattina a Bari.

Presenti, fra gli altri, il presidente Domenico Laforgia, la direttrice generale Francesca Portincasa, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l'assessore regionale alle Risorse idriche Raffaele Piemontese.

La control room

La nuova cabina di regia, operativa da oggi, è in grado di tracciare l'intero ciclo delle segnalazioni dei clienti, migliorando le tempistiche di intervento.

Può inoltre supportare, attraverso i dati, il percorso di risanamento delle reti e di riduzione delle perdite e, nel prossimo futuro, potrà integrare i dati di Aqp con quelli di altri soggetti pubblici e fornitori di servizi, per gestire organicamente le emergenze.

Fra gli altri obiettivi ci sono il miglioramento della capacità di prevenzione delle anomalie mediante strumenti di simulazione e coadiuvare le attività di contrasto ai cambiamenti climatici. La control room è dotata di otto postazioni fisiche per ingegneri dedicati al monitoraggio delle opere e al supporto della gestione operativa, quattro postazioni fisiche per gli addetti del contact center tecnico, una crisis room con tavolo touch e display a parete e un videowall lcd di sette metri per due.

La cabina di regia

La cabina di regia sarà operativa, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, nella sede di Acquedotto pugliese del quartiere San Cataldo di Bari, all'interno di un ex opificio di circa 200 metri quadri.