Acquedotto, da domani lavori nel Salento: ecco dove e quando mancherà l'acqua

Acquedotto Pugliese sta effettuando una serie di lavori per il miglioramento del servizio in molti comuni del Salento. I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche e alcune manutenzioni straordinarie. Per effettuare i lavori, Aqp ha necessità di bloccare l'erogazione dell'acqua in alcune fasce orarie e in alcuni quartieri dei comuni di Gallipoli (domani, lunedì 19 febbraio), Supersano (martedì 20 febbraio), Vanze e Acaia, frazione di Vernole (martedì 20 febbraio) e a Tricase (mercoledì 21 febbraio).

