Marco Medved è il nuovo maestro del coro della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari. Dopo tanti anni di lavoro e prestigiose esperienze tra Svizzera, Austria e Germania, dove nella città di Bonn ha ricoperto dal 2015 ad oggi il ruolo di direttore del coro, il maestro Medved entra ufficialmente a far parte dell'organico della Fondazione lirica pugliese.

Le dichiarazioni

«È per me una immensa gioia - ha dichiarato il maestro Medved - tornare a lavorare in Italia ed un onore collaborare con una istituzione prestigiosa come la Fondazione Teatro Petruzzelli. Il mio impegno sarà quello proseguire il lavoro musicale di qualità, cominciato nei mesi scorsi con Fidelio ed A Wonderful town!. Ringrazio il sovrintendente Massimo Biscardi - ha aggiunto - per la fiducia accordatami e non vedo l'ora di riprendere il lavoro interrotto a febbraio scorso, certo di trovare una compagine motivata ad affrontare con successo le sfide che ci attendono».

Chi è

Milanese, diplomato in pianoforte al conservatorio Martini di Bologna, Marco Medved ha in seguito studiato direzione d'orchestra all'Accademia internazionale di musica di Milano, composizione e direzione di coro al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, diplomandosi con lode e menzione.

Dal 2015 al 2024 è stato maestro del coro del Teatro di Bonn, dove ha diretto il coro in circa 70 produzioni oltre a diverse prime mondiali. Il National Centre for the Performing Arts di Pechino lo ha invitato come maestro del coro, in occasione del Lohengrin di Wagner, per la regia di Del Monaco.