Coronavirus, la mappa del contagio in provincia di Lecce

Ultimo aggiornamento: 12:25

Sono 85 i contagiati salentini. Questa la situazione sino a ieri, per comune di residenza.Le donne più contagiate degli uomini, sia pur di poche unità: 44 contro 41 uomini. Copertino è il comune con più infetti (17, 10 donne e 7 uomini) seguito da Lecce (15, 8 donne e 7 uomini). Il capoluogo del Salento e Copertino (dove è stato chiuso anche l’ospedale cittadino per un focolaio di infezione che si era sviluppato all’interno determinando 20 contagi, fra sanitari e pazienti, e 170 quarantene nella fila del personale) sono gli unici con un numero di contagi a due cifre, tutti gli altri sono sotto la decina.Nel dettaglio: ex aequo fra Nardò e Monteroni con 6 contagi: 5 donne e 1 uomo per il primo, 3 donne e 3 uomini per il secondo; 5 a Galatina (3 uomini, 2 donne); 4 a Leverano (3 donne, 1 uomo); a quota 3 Carmiano (2 uomini, 1 donna), San Pietro in Lama (2 uomini, 1 donna), 3 Surbo (2 donne, 1 uomo); 2 contagi a Campi Salentina (2 donne), Aradeo, Gagliano del Capo, Veglie, Gallipoli: in tutti questi comuni risultano contagiati 1 donna e 1 uomo; 1 solo contagiato ad Arnesano (uomo), Calimera (donna), Cavallino (donna), Galatone (donna), Maglie (uomo), Melendugno (uomo), Melissano (donna), Poggiardo (uomo), Squinzano (uomo), Presicce (donna). In un caso non è stato possibile accertare il luogo di residenza.