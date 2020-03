Salvemini: «In città 21 contagi accertati. Aree verdi chiuse come da ordinanza»

Anche Lecce si adegua alla nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza in vigore da oggi e fino al 25 marzo. Una nuova stretta del governo con lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19. L'ordinanza che limita una serie di attività all'aria aperta. Come lo sport che si potrà fare esclusivamente da soli e nei pressi della propria abitazione.

«Da oggi al 25 marzo - ha annunciato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini nella sua diretta facebook - non si potranno utilizzare il parco Baden Power su via Adriatica, il parco Madre Teresa di Calcutta, il Parco dei Bambini su viale Giovanni Paolo II, il parco Melissa Bassi sulla Lecce-San Cataldo, Parco Tafuro e Parco Balsamo in zona San Pio».

Da oggi dunque è vietato frequentare le aree pubbliche e le forze di polizia saranno impegnate nei controlli affinché tutti rispettino le norme. «Da ieri - ha aggiunto il sindaco - sono chiusi anche i due dog park presenti in città dove si registravano presenze di propritetari di cani».

Chiusi, da oggi, anche il bar della Stazione e i bar delle aree carburanti. «La polizia - ha aggiunto il sindaco - sarà impegnata a controllare che tutto venga rispettato e se ci fossero segnalazioni - invita Salvemini - fatecelo sapere».

Per quanto riguarda lo sport, invece, sempre in base alla nuova ordinanza governativa, «e sino al 25 marzo, la corsa individuale all'aperto è autorizzata solo nei pressi della propria abitazione. Dunque da intendersi intorno al proprio isolato - ha sottolineato il sindaco - e muniti di autocertificazione. Ci sono già stati segnalati i primi verbali elevati nei confronti di podisti e runner che fermati lontano dalla propria abitazione e senza documenti e autocertificazione».

21 CONTAGI ACCERTATI IN CITTA'

La diretta è facebook è stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione dei contagi nella città di Lecce. «Il numero di casi positivi accertati a Lecce sono 21. L’andamento della curva epidemiologica in Puglia cresce ma dentro una previsione che la task force regionale giudica con toni di pacata e prudente soddisfazione». Questo insieme alla percentuale di occupazione dei posti letto della terapia intensiva - ferma al 9% e allineata a tutte le altre regioni del Sud Italia - «è il valore che oggi ci deve rassicurare. La Propagazione del contagio sta avvenendo in forme più lente rispetto al resto della penisola. Ma per averne definitva conferma e percepire il beneficio delle misure di cointenimento, in vigore dall'11 marzo, dobbiamo attendere altre settimane».

Ultimo aggiornamento: 13:26

