Mandrake, regalo alla “nonna” ricoverata in ospedale: una tv per far scorrere più veloce il tempo

La nonna ricoverata in ospedale non può vedere la tv, interviene Mandrake e un gruppo di amici per donare un televisore al reparto di Geriatria dell’ospedale Perrino di Brindisi; un’iniziativa che è piaciuta e che avrà un seguito. Nonna Ncetta, l’anziana famosa sui social per interpretare la nonna di Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, è ricoverata in ospedale, nel reparto di Geriatria del nosocomio di Brindisi e, bloccata nel su letto ha espresso il desiderio di poter vedere la televisione per far scorrere più velocemente il tempo che in ospedale si dilata. Peccato che il reparto di Geriatria non sia dotato di televisori.

Il regalo alla nonna ricoverata

È stato il suo “nipotino” Giuseppe ad intervenire per garantire una permanenza più confortevole a nonna Ncetta, grazie anche all’aiuto di alcuni amici. Con lui infatti si è messo a disposizione anche Nico Tieni, vicesindaco del comune di Torre Santa Susanna e dipendente amministrativo della Asl. Entrambi determinati a fornire il televisore alla signora si sono rivolti anche all’associazione di Torre “Insieme con noi” e, con un’autotassazione, hanno acquistato un televisore provvisto di antenna perché il reparto è privo anche dell’impianto idoneo.

In poco tempo nonna Ncetta ha potuto avere a disposizione il televisore e i protagonisti hanno ricevuto il plauso dal direttore generale della Asl: “La direzione strategica della Asl Brindisi ringrazia Giuseppe Ninno, in arte “Mandrake”, gli iscritti al circolo “Insieme con noi” e il vicesindaco di Torre Santa Susanna Nico Tieni per la donazione di televisori da installare nelle stanze del reparto di Geriatria dell’ospedale Perrino. «I pazienti – dichiara il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio – saranno certamente contenti di avere la Tv in camera. Sappiamo che i programmi di intrattenimento rappresentano un conforto per gli anziani che passano diverse ore al giorno davanti allo schermo anche quando non sono costretti in ospedale.



Durante il ricovero i momenti di svago e di evasione diventano fondamentali per i pazienti e per questo ringraziamo di cuore Mandrake e Nico Tieni per la generosità, con l’impegno di installare al più presto le Tv e di vigilare sul loro funzionamento». Si perché l’iniziativa prosegue con l’acquisto di altri televisori, grazie anche ai contributi di finanziatori che, venuti a conoscenza della storia di nonna Ncetta, si sono messi a disposizione per dotare il reparto del più semplice dei confort.

«Le iniziative di solidarietà – ha commentato Nico Tieni – non sono mai mancate presso l’ospedale Perrino e, soprattutto in vista delle festività, sono in tanti a far pervenire beni soprattutto di consumo ai degenti, ma al reparto di Geriatria come per altri reparti nei quali l’utenza è soprattutto di anziani, sono in pochi a pensarci. Grazie all’appello di Mandrake accolto da me e dall’associazione del mio paese, abbiamo toccato con mano la necessità di doverci occupare anche di loro, basta poco; ci stiamo mobilitando per dotare ogni stanza di un televisore e di collocarli in modo tale da essere fruibili per tutti i degenti». Anche Mandrake nel suo video ha dimostrato entusiasmo e soddisfazione per il risultato conseguito e per quelli che verranno.

