Piovono calcinacci dal castello di Carlo V: area a rischio. Arrivano le transenne

Per la caduta di calcinacci dal castello Carlo V di Lecce è in corso l'intervento dei vigili del fuoco, con un'autoscala necessaria a raggiungere la parte più alta del bene monumentale. La zona è stata interdetta, con il supporto della polizia provinciale e degli agenti della polizia locale. Non ci sono persone ferite.

Le segnalazioni dei passanti

La caduta è stata segnalata da alcuni passanti, nella parte antistante, nei pressi dell'ingresso del castello, su via XXV Luglio. I pompieri, oltre a mettere in sicurezza la zona, valuteranno il danno e le cause del distacco.