Dopo lo scontro in Consiglio regionale che ha coinvolto anche la presidente Loredana Capone, rintuzzata da destra e da sinistra sulla conduzione dei lavori in Aula e sulla irregolarità delle Commissioni scadute, ieri è arrivata la nota ufficiale della presidenza che sollecita i gruppi a fornire le nuove indicazioni. Entro il 17 ottobre, infatti, i capigruppo dovranno fornire le indicazioni sui membri di ognuna delle sette commissioni, da statuto scadute lo scorso 30 giugno. La questione, tenuta sotto traccia finché è stato possibile, farà venire al pettine il nodo dei nuovi equilibri in assemblea . I vari componenti, poi, dovranno eleggere presidenti, vicepresidenti e segretario, sulla base di accordi e competenze.

Il quadro

Per i più, pur essendo passato dal Pd in Azione, il presidente della commissione Bilancio, Fabiano Amati, resterà al suo posto. Da una parte per la diffusa opinione che abbia svolto un buon lavoro. Dall’altra per rafforzare il ritrovato feeling con la maggioranza. Un feeling da tenere vivo in vista delle comunali ma che è stato messo a dura prova nell’ultimo Consiglio quando la legge sulle compensazioni energetiche è stata rinviata proprio per il mancato accordo tra l’assessore all’energia Alessandro Delli Noci e Azione. Per non parlare della discussione fiume sulla legge, sempre di Amati, sulle liste d’attesa che ha visto sfilarsi anche diversi degli originari firmatari e ha portato alla polemica infuocata con l’assessore alla Sanità Rocco Palese che gli ha dato del “buffone”.

Sulle commissioni, nei giorni scorsi, era arrivata la sollecitazione chiara della consigliera Pd Lucia Parchitelli, che chiedeva una rimodulazione con più donne. Ma dalla stessa maggioranza i civici di Con, er bocca del capogruppo Giuseppe Tupputi, avevano ribattuto «prima la competenza».

Sanità