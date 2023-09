L’Asl di Brindisi ha avviato alcune verifiche su Antonio Montanile, direttore sanitario dei tre ospedali della provincia (oltre al "Perrino", quelli di Francavilla e Ostuni), fotografato mentre stava effettuando alcune visite all’interno di uno stabilimento balneare del nord brindisino. Montanile appena 48 ore fa, e prima della pubblicazione delle notizie sul caso, ha inviato una Pec ai vertici dell’azienda con la quale ha comunicato le proprie dimissioni dal ruolo a partire dal 31 gennaio del 2024. Dimissioni con le quali Montanile di fatto rinuncia alla possibilità di poter restare ancora in carica per altri cinque anni. Il direttore sanitario non ha voluto rilasciare dichiarazioni sul caso della fotografia nello stabilimento, precisando solo di aver delegato il tutto ad un suo avvocato di fiducia.

La vicenda

Visita privata in un lido e dimissioni: al momento, così, queste le due certezze che hanno riguardato a distanza di qualche giorno il direttore sanitario, che si occupa anche di medicina del lavoro. E si muove su questo fronte l’attività di controllo dell’Asl di Brindisi, in particolare sui limiti della disciplina dell’Alpi (attività di Libera Profesione Intramuraria ): si tratta del regime al quale ci si deve attenere in base alle regole per lo svolgimento della libera professione all’interno dell’azienda. Nel caso specifico sono da accertare possibili deroghe nell’ambito della medicina del lavoro che permettono al professionista di poter effettuare visite ai dipendenti direttamente nelle sedi aziendali.

Gli accertamenti

Sul caso, intanto, è intervenuto anche il direttore generale dell’Asl di Brindisi Maurizio De Nuccio. «L'amministrazione è pronta ad adottare le consequenziali determinazioni a margine delle evidenze maturate e nei termini procedimentali».