Bimbo di un anno morì dopo un malore, scatta il risarcimento milionario

Il bimbo di un anno morì disidratato dopo una violenta gastroenterite durante la vacanza a Taranto. Per quella tragedia ora la Asl dovrà risarcire la famiglia con un milione di euro. Il Tribunale di Taranto, infatti, ha riconosciuto il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell’ospedale SS Annunziata intervenuti all'epoca dei fatti e la morte del bambino, figlio di una coppia tedesca di origini pugliesi giunta a a Taranto per le vacanze.

Il caso

La vicenda giudiziaria prese il via proprio in quella vacanza trasformatasi purtroppo in tragedia nell’estate del 2013, quando la famiglia decise di trascorrere un periodo nel paese d’origine al mare, nella zona di Chiatona.

Il bambino, dopo un malore dovuto alla gastroenterite, cominciò a vomitare.

Il verdetto

Il violento attacco di vomito spinse i genitori a recarsi al Pronto Soccorso del nosocomio Tarantino, dove il piccolo paziente venne visitato e rimandato a casa con una terapia domiciliare diretta reidratare il piccolo paziente. La situazione però non migliorò e il bimbo venne nuovamente condotto in ospedale. Per il piccolo, purtroppo, non ci fu nulla da fare.

Immediatamente i genitori presentarono denuncia, ma l'indagine penale venne archiviata. Dopo dieci anni, però, in accoglimento dell'azione proposta dai legali della famiglia, gli avvocati Mario Soggia e Massimo Saracino, il giudice Annagrazia Lenti della Sezione Civile del Tribunale di Taranto ha condannato la Asl di Taranto al risarcimento del danno quantificato complessivamente in circa un milione di euro.