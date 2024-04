Esenzione ticket, lunghe code agli sportelli della Asl

Lunghe code nel primo pomeriggio di oggi nelle sedi degli uffici anagrafe di Asl Bari di Carrassi e del centro, in via Fani. Il motivo è la prima apertura straordinaria degli uffici per effettuare il rinnovo dell’esenzione ticket per motivi di reddito e per età.

Lunghe code agli sportelli

Come già negli anni scorsi, nei primi giorni di apertura degli uffici per presentare queste pratiche moltissime persone si sono riversate agli sportelli.

Dalla Asl di Bari comunicano che, nonostante l’esenzione sia scaduta il 31 marzo, c’è tempo per poter presentare la domanda e non c’è fretta in quanto non si perde in alcun modo il proprio diritto.