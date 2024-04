Esenzione ticket e scelta del medico, caos alla Asl di Lecce: 150 persone in coda da questa mattina

Nella sede della Asl di Lecce, ufficio scelta medico ed esenzione ticket, più di cento cinquanta persone in attesa. Già da questa mattina alle 6 circa i cittadini erano in coda fuori dal portone principale per accaparrarsi un posto tra i primi.



La causa di questo "sovraffollamento" nei locali della Asl leccese pare sia dovuta al cambio medico di tutti i pazienti (circa 1.600) di un medico di famiglia scomparso la settimana scorsa.

Non sono mancate le lamentele e i momenti di disapprovazione tra chi e' in attesa da due ore e dovrà ancora restarci per altrettante.