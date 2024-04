Autismo, tagli ai servizi per i bambini. L'Asl: "La Regione riveda i budget"

«Taglio di risorse sull’autismo? L’Asl Lecce sta attuando solo un piano di verifica dei costi e dell’attività per ridistribuire i fondi a disposizione, nel rispetto dei moduli di assistenza per fasce d’età dei bimbi autistici e dei tetti di spesa imposti dalla Regione Puglia». Il direttore generale Stefano Rossi tira le somme dopo il faccia a faccia di ieri con la responsabile del centro “Amici di Nico”, Maria Antonietta Bove, e fa il punto sulla decisione attuata dal Dipartimento di salute mentale dell’Asl per la riduzione orizzontale dell’assistenza e riabilitazione per ogni utente. Riduzioni orizzontali dell’assistenza e della riabilitazione ai minorenni sulla base di criteri economici e senza valutazione clinica per i singoli casi.

Disagi per 2mila famiglie nella sola provincia di Lecce

In provincia di Lecce il taglio delle ore – in molti casi un dimezzamento – potrebbe interessare fino a 2mila famiglie. D'altra parte, è un fenomeno in grave crescita a livello nazionale: in totale si contano 78.826 utenti con diagnosi di autismo. Secondo i dati OssNA (Osservatorio Nazionale Autismo) un bambino italiano ogni 77 nella fascia di età 7-9 anni ha un disturbo dello spettro autistico (4,4 maschi ogni 1 femmina). Il tema si innesta sulla carenza di risorse che, di fatto, porta ad una discussione contabile che rischia di consumarsi sulla pelle dei bambini e delle famiglie. Da qui la protesta all’indirizzo dei vertici leccesi di Asl con una lettera aperta dei genitori per chiedere la revoca dei tagli. E nel rimbalzo di dichiarazioni degli ultimi giorni il dg Rossi risponde all’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, che aveva criticato la scelta invitando l’Asl Lecce «a non tagliare le risorse» definita, tra l’altro, quale «unico caso registrato in Puglia».

«Al 30 aprile – sottolinea Rossi - dovranno essere sottoscritti i nuovi contratti con i centri fornitori delle prestazioni e, quindi, l’intervento in atto serve per fare chiarezza e disciplinare adeguatamente i finanziamenti destinati ai servizi clinici che - spiega Rossi - vanno differenziati da quelli socio-sanitari.

Il "pasticcio" burocratico e i fondi bloccati per fasce d'età

L’Asl Lecce, in questa fase, è mero esecutore delle scelte della Regione che richiamano ad una suddivisione delle risorse per moduli d’età degli utenti. E, cioè, 0 - 5 anni, 6 - 11 anni e 12 - 18 anni. Con i nuovi accordi i centri di riabilitazione riceveranno maggiori risorse rispetto al passato, ma dovranno essere utilizzate secondo definite voci di spesa e non arbitrariamente».

A conti fatti, i fondi disponibili per cure e riabilitazioni dovrebbero passare da 728mila euro a quasi un milione di euro, ma questi numeri, almeno per il momento non eviterebbero i tagli in corso sulle ore. Questo perchè nella fascia tra i 6 e gli 11 anni, quella con maggiori utenti, i fondi risulterebbero inferiori alle reali necessità, mentre nelle altre fasce d’età (gli infanti e gli adolescenti) si verifica il paradosso di un avanzo delle somme per carenza di beneficiari. Da una parte, soldi non utlizzati; dall’altra, pochi fondi rispetto alle esigenze concrete del numero dei bimbi. Un pasticcio burocratico all’insegna della rigidità che qualcuno dovrebbe correggere mentre, invece, prevale lo scaricabarile.

Per Rossi «le risorse che l’Asl impegna sono quelle imposte da Bari. Per poter agire diversamente occorrerebbero maggiori fondi dalla Regione, o una verifica sui centri, considerato che in provincia di Lecce, 3 moduli di assistenza sono sospesi, mentre la loro attivazione con nuove stretture garantirebbe di redistribuire utenti e somme, mantenendo alti gli standard di assistenza». La questione resta aperta. Per la prossima settimana l’Asl Lecce si è impegnata a reicontrare il Centro “Amici di Nico” per un aggiornamento sui nuovi piani.