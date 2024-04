Il Verona impone il pari all'Atalanta, Lecce a +5 sulla terz'ultima. La nuova classifica

Con un blitz in quattro minuti, ad inizio ripresa, il Verona di Marco Baroni riprende l'Atalanta da 0-2 e riesce a portare via un punto d'oro da Bergamo chiudendo il match contro i nerazzurri di Gasperini sul 2-2. Nerazzurri sul doppio vantaggio già al 18' con Scamacca ed Ederson, scaligeri che rimontano con Lazovic e Noslin tra il 56' e il 60'. Poi il Verona regge, chiude il match in parità e sale al quart'ultimo posto, lasciando il terz'ultimo al Frosinone che, ieri, aveva comunque pareggiato a Napoli, sempre per 2-2 e sempre rimontando da 0-2. Questa la nuova classifica in zona salvezza dopo i posticipi della 32esima giornata: Lecce 32; Cagliari 31; Udinese, Verona, Empoli 28; Frosinone 27; Sassuolo 26; Salernitana 15. L'Udinese ha una partita da finire, quella contro la Roma, in un turno in cui in coda ha vinto soltanto il Lecce che, dunque, ha conquistato punti su tutte. Ora il margine di sicurezza dei giallorossi sulla zona B è di cinque lunghezze. Domenica alla 12.30 a Reggio Emilia si gioca Sassuolo-Lecce.