I veri amori non finiscono mai: Muriel, messaggio d'amore al suo vecchio Lecce

I veri amori non finiscono mai, come quello che lega ormai da anni Luis Muriel al Lecce, il primo cluib ad avergll dato fiducia lanciandolo sul palcoscenico della serie A all'età di 20 anni. Sabato, nella sfida tra Atalanta e Lecce, valida per la penultima giornata di andata del massimo campionato di calcio italiano, l'attaccante colombiano è tornato ad incrociare la formazione leccese. Al termine del match, il vecchio idolo della tifoseria giallorossa ha voluto manifestare attraverso il suo profilo Instagram l'amore eterno per il Lecce postando un foto che lo vede impegnato in un duello con Baschirotto accompagnata da un testo assai significativo: "E' sempre speciale incontrarvi usLecce". Un gesto molto apprezzato dai supporter salentini che hanno risposto in tanti: "Torna da noi, il Salento ti ama", una delle frasi più ricorrenti.

Muriel e il Lecce

Luis Fernando Muriel Fruto, 32 anni, colombiano di Santo Tomás, ha giocato con il Lecce nella stagione sportiva 2011/2012.

Giunto nel Salento nell'estate del 2011 in prestito secco dall'Udinese, dopo aver brillato con la Colombia nel mondiale Under 20, il centravanti sudamericano ha collezionato 29 presenze, 7 gol e 8 assist in serie A con la maglia giallorossa a coronamento di una stagione straordinaria sul piano personale. Il Lecce, come si ricorderà, al termine di quel campionato retrocesse in serie B all'ultima giornata nonostante la grande rimonta fatta con Serse Cosmi in panchina, giunto in Salento dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco.