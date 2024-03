Sorteggi Europa League, ecco i quarti finale: derby italiano Milan-Roma e Atalanta-Liverpool. Le date e il calendario

Arrivano i quarti di Europa League e il sorteggio non è stato particolarmente benevolo per le italiane, con Milan e Roma che si contenderanno la semifinale e l'Atalanta che dovrà affrontare il Liverpool, la squadra decisamente favorita per la vittoria finale. Le altre due sfide in programma sono Benfica-Marsiglia e Bayer Leverkusen-West Ham. Contestualmente a questi accoppiamenti, è stato deciso anche il tabellone che delinea già la strada da percorrere per raggiungere la finale di Dublino, senza dover passare per ulteriori sorteggi. In particolare, la vincente del derby italiano sfiderà in semifinale chi passa tra Bayer Leverkusen e West Ham; mentre la vincente tra i Reds e i nerazzurri giocherà con chi vince tra Benfica e Marsiglia. Intanto, vediamo meglio quali saranno i quarti di finale di Europa League.

Milan - Roma

Il derby italiano si giocherà l'11 aprile a Milano e poi il 18 aprile a Roma. I rossoneri sono riusciti a passare il turno degli ottavi contro lo Slavia Praga, battendolo sia all'andata che al ritorno, mentre i giallorossi hanno perso per 1-0 contro il Brighton al ritorno, forti del 4-0 inflitto alla squadra inglese nel primo atto della sfida. È la prima volta nella storia che Milan e Roma si incontrano in una sfida europea, mentre l'ultimo match non in campionato tra i due club risale al 2007, in Coppa Italia, quando passò la Roma e in campo c'era proprio Daniele De Rossi (oggi sulla panchina giallorossa). Il Milan si scontra nuovamente con un'italiana in Europa, dopo che l'anno scontro in Champions League ha incontrato Napoli (ai quarti) e Inter (in semifinale).

Liverpool - Atalanta

L'andata si giocherà l'11 aprile a Liverpool e il 18 aprile a Bergamo. L'Atalanta ha vinto in rimonta contro lo Sporting Lisbona ottenendo la qualificazione ai quarti, mentre il Liverpool ha surclassato lo Sparta Praga con un risultato complessivo di 11 a 2. Le due squadre si sono affrontate già due volte in competizioni europee, entrambe nella fase a gironi di Champions League della stagione 2020-2021: in quelle occasioni la Dea fu sconfitta per 0-5 in casa, mentre si impose per 2-0 ad Anfield nella sfida successiva.

Bayer Leverkusen - West Ham

La gara d'andata si giocherà in Germania l'11 aprile, mentre il ritorno in Inghilterra il 18 aprile. Il Leverkusen è riuscito a strappare la qualificazione ai quarti per un soffio contro lo sfortunato Qarabag, grazie alla doppietta di uno scatenato Patrik Schick segnata tra il 93esimo e il 98esimo. Serata più tranquilla, invece, quella del West Ham, che dopo aver perso all'andata contro il Friburgo (1-0), si è imposta al ritorno per 5 a 0. L'ultimo incontro fra i tedeschi del Leverkusen e gli Hammers risale a un'amichevole estiva giocata ad agosto 2023 e vinta per 4 a 0 dal Bayer.

Benfica - Olympique Marsiglia

L'andata si giocherà in Portogallo l'11 aprile, mentre il ritorno in Francia il 18 aprile. Il Benfica, dopo aver pareggiato 2-2 all'andata degli ottavi contro i Rangers di Glasgow, ha staccato il pass per i quarti grazie alla vittoria per 1 a 0 al ritorno. Il Marsiglia, invece, dopo il comodo 4 a 0 dell'andata contro il Villareal, ha sofferto il ritorno (perdendo per 3 a 1), ma ottenendo comunque la qualificazione. Anche in questo caso, l'unico incontro tra le due squadre risale a un'amichevole dell'estate 2021, finita in pareggio (1-1). In passato, i due club si sono affrontati in un'accesa semifinale di Champions del 1990, terminata 2-2, in cui fu il Benfica a qualificarsi per la finale grazie alla regola dei gol segnati in trasferta.