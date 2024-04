Il souvenir dalla Puglia si acquista in aeroporto: ecco cosa trovare

La vacanza in Puglia merita un souvenir, non c'è dubbio. E se non siete riusciti a fare acquisti nelle varie località visitate - la calamita per il frigo prima di tutto - per i vacanzieri in partenza la soluzione arriva da Aeroporti di Puglia. Una volta superati i controlli via allo shopping nei duty free. E' così che pacchi di tarallini, caffé e tazze con frasi pugliesi finiscono in valigia sotto forma di regalo ad amici e parenti o semplicemente per portarsi a casa il ricordo di una delle Regioni più amate dai turisti. Non mancano ovviamente gadged di tutte le forme con trulli: dalle penne ai soprammobili passando per le tazze.

