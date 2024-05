Comportamenti anomali della figlia, «che era decisamente eccentrica e rincasava tardi», la frequentazione con la 21enne Antonella Albanese, «individuata come una escort operativa nelle Marche». E poi l’uso di droga, gli screenshot di alcune stories su Instagram e altri video fra costose bottiglie di champagne, carte di credito e banconote. È stato il coraggio di una mamma, a marzo 2022, a far partire l’inchiesta che, ieri, ha portato ad 8 arresti e ad altre due misure cautelari per sfruttamento della prostituzione minorile.

Cosa è accaduto

Il campanello di allarme è scattato quando la madre di una 19enne, all’epoca dei fatti minorenne, la sera del 5 marzo 2022, aveva richiesto l’intervento di una volante della Questura nella sua abitazione di via De Rossi. La donna, agli agenti intervenuti, aveva riferito di «aver discusso animatamente con la figlia, nel frattempo allontanatasi dall’appartamento, poiché la madre aveva ritrovato nella disponibilità della ragazza un piccolo quantitativo di hashish», aggiungendo di «nutrire il sospetto che la figlia fosse coinvolta in un giro di prostituzione minorile».

Un sentore singolare che ha acceso i riflettori sulla vicenda, anche alla luce di quanto hanno accertato poi gli investigatori coordinati da Ciro Angelillis, procuratore aggiunto di Bari, e da Matteo Soave, pubblico ministero dell’inchiesta. La madre, convocata negli uffici della squadra mobile, aveva dichiarato che «il comportamento di sua figlia era cambiato a partire dal mese di maggio del 2021, quando la ragazza aveva iniziato a frequentare una sua coetanea, divenendone la sua amica del cuore».

In quel periodo, inoltre, le due ragazze, «oltre a rincasare tardi, avrebbero iniziato a frequentare persone poco raccomandabili e a comportarsi in modo decisamente eccentrico». Non solo: la donna era preoccupata anche «dalla frequentazione con Antonella Albanese, individuata come escort operativa nelle Marche».

La situazione, poi, sarebbe precipitata, quando, «in concomitanza col rientro a Bari di Albanese», la figlia «aveva mutato ulteriormente il suo comportamento, mostrandosi agitata, irascibile e ribelle, tanto da costringere» la donna «a chiedere un intervento in casa» della polizia di Stato e del Ser.D., su input dei servizi sociali comunali: la minore, sottoposta all’esame delle urine, risultò positiva alla cannabis. Fu l’incontro con un 24enne, all’epoca dei fatti minorenne, con cui «aveva trascorso l’intera notte fuori casa», a far scoprire alla mamma della 19enne «una chat tra la figlia e un soggetto adulto», un 43enne di Modugno in cui i due si davano appuntamento a Bari, in via Principe Amedeo.

«Porta il regalino grosso», scriveva la 19enne, «ci organizziamo bene bene… vi faccio divertire» rispondeva l’uomo «in una serie di frasi dello stesso tenore che non lasciavano dubbi sulla natura dell’incontro», è scritto nelle 139 pagine dell’ordinanza: «Tu mi piaci veramente molto… nonostante l’età». E poi gli screenshot di quattro storie pubblicate su Instagram nelle quali, con la 19enne, sono ritratte anche «Marilù (Marilena Lopez), le sorelle Francesca e Federica Devito (la prima non indagata) ed una quinta ragazza, bruna, non identificata». Due, in particolare, gli screen finiti sotto la lente dei poliziotti: nel primo, con la scritta “Squad girls”, le cinque ragazze stavano «consumando delle pizze nella stanza di una struttura ricettiva» di Monopoli, la stessa dove «si prostituiva anche una minorenne», è scritto agli atti: «È un po’ cicciottella. Lei fa quello che fanno loro, si prostituisce… ma non si può cominciare senza di loro… si lavora insieme, se si guadagna 1.000 euro, bisogna dare loro 500 euro». Un altro screen, invece, raffigurava una «mano femminile che impugnava banconote da 50 euro e una carta di credito».

Secondo gli inquirenti «quest'ultimo fotogramma si riferisce all’incontro avvenuto» tra due minorenni e «il cliente Fabio Carlino», avvocato di Lecce, in un hotel di Bari, «soggetto al quale va riferita la carta di credito».