Problemi tecnici a Surbo risolti ma restano disagi e ritardi per i treni in Puglia

Ci sono rallentamenti sulla circolazione dei treni, in particolare per quelli sulla linea Lecce-Roma a causa di un guasto tecnico alla linea elettrica nell'impianto di Surbo avvenuto all'alba e risolto poi in mattinata.

Aggiornamento - ore 8:00

La circolazione è tornata regolare dopo l'intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 70 minuti.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 8302 Lecce (6:05) - Roma Termini (11:55)

• FA 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55)

Aggiornamento - ore 6:00

La circolazione è rallentata per un guasto alla linea elettrica nell'impianto di Surbo, in corso l'intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti:

• FR 8302 Lecce (6:05) - Roma Termini (11:55)

• FA 8306 Lecce (7:10) - Roma Termini (12:55)

Inizio evento - ore 5:20

La circolazione è rallentata per un guasto alla linea elettrica nell'impianto di Surbo.

Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.