Ecco come sarebbe il Via del Mare interamente coperto. Sticchi Damiani: «Sogno possibile». La situazione

La copertura dello stadio Via del Mare? "Un sogno possibile". Ad annunciarlo è il presidente Saverio Sticchi Damiani nel corso di una conferenza stampa convocata ad hoc, in cui sono stati illustrati i dettagli dei lavori che verranno effettuati con gli undici milioni già destinati dai Giochi del Mediterrano, per l'impianto che ospiterà il torneo di calcio della manifestazione. Ma all'orizzionte c'è una possibilità, pressoche irripetibile, per il club di via Colonello Costadura. Per la prima volta il presidente si è sbilanciato illustrando anche un render di come potrebbe essere il Via del Mare coperto.

Le parole del presidente

"Tutti i nostri tifosi hanno il diritto dopo anni di pioggia e sole, ad avere un comfort, che è nell’interesse di tutti. Ho un sogno, e se ne parlo è perché ho la fondata speranza, questa è una battaglia che il Salento merita di vincere, un treno che non credo passerà più. Oggi la copertura ha un costo notevole, ma il budget è importante. La prossima settimana incontrerò il ministro Fitto e il Commissario Ferrarese, per comunicare l’esigenza di un’opportunità unica".