Sanremo 2024, la lista dei big: voci e indiscrezioni. Da Angelina Mango a Jovanotti, da Negramaro ad Al Bano: ecco chi potrebbe esserci

Sanremo 2024, ci siamo quasi. Si lavora alla squadra di co-conduttori, cantanti e ospiti che arriveranno all'Ariston dal 6 al 10 febbraio al fianco di Amadeus che torna per il quinto (e ultimo) anno alla conduzione della kermesse. I Big in gara al Festival di Sanremo 2024 saranno 26, di cui 3 provenienti da Sanremo Giovani. La finale che decreterà la triade che si aggiungerà ai Big è fissata per il 13 dicembre 2023, in prima serata su Rai 1. Per allora è molto probabile che Amadeus avrà già mandato l’invito ai 23 Big scelti.