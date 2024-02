Sanremo, i pronostici dei bookmaker: Amoroso favorita, tutti i pugliesi in Top Five

A poco più di 24 ore dall'inizio del Festival di Sanremo, i bookmaker hanno già individuato i favoriti e potenziali vincitori del Festival. E in Top five ci sono tutti i cantanti pugliesi.

Geolier favorito, segue Amoroso

All’esordio assoluto al Festival di Sanremo, Geolier parte subito con i favori del pronostico per la vittoria finale. Secondo gli esperti di Planetwin365 si gioca a 3,35 il trionfo del rapper napoletano, quota che sale a 3,50 su Snai, con Alessandra Amoroso - altra cantante alla prima esperienza all’Ariston - prima inseguitrice offerta a 4,50 dai betting analyst di William Hill. Chiude il podio dei bookie Annalisa, fissata a 6,50.

Bagarre invece alle spalle dei tre favoriti: in quota spicca Angelina Mango, un’altra new entry sanremese, proposta a 7,25, davanti alla coppia formata da Negramaro e Il Volo, data a 10, mentre il tris di Mahmood vale 13 volte la posta. Poche possibilità di vittoria per altri campioni del passato della kermesse canora come Diodato, offerto a 25, al pari di Emma, a caccia del bis dopo il successo del 2012, mentre chiudono in lavagna, a 81, i Ricchi e Poveri, anche loro già campioni ormai ben trentanove anni fa.