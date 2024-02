Sanremo, i Negramaro vincono il premio Lunezia per il testo

Ai Negramaro il premio Lunezia di Sanremo, assegnato oggi durante la diretta Instagram di FantaSanremo e annunciato da Stefano De Martino, patron della rassegna battezzata 29 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De Andrè.

Le motivazioni

«Non manca la qualità dei testi a Sanremo, ed è così da diversi anni. Nell'impegno di una sola scelta indichiamo l'opera dei Negramaro – afferma il Patron Stefano De Martino -. Grazia e leggerezza in visita a luoghi interiori ed esteriori del sentimento amoroso, per chiedere di ricominciare, un dilemma nel quale tutti dovremmo ritrovare fede. Un testo dalla perfetta resa formale che troverà sicura alchimia con la musica e la voce del suo Leader. Quindi una canzone di prenotata qualità musical-letteraria - conclude il Patron De Martino. A queste parole fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione del Premio Lunezia): «Il vero senso di una fine. La misura della perdita non si può colmare e le esperienze future non saranno mai nuove davvero. In fondo questo testo può essere utilizzato come amuleto, gravido dei migliori auspici e carico di notti insonni. Impara l'arte e poi indaga».