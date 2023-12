Fantasanremo, quanto valgono i cantanti in gara? Da Emma a Irama, le quotazioni e il regolamento

Una sfida nella sfida. Questo è il Fantasanremo. A poco più di un mese dall'inizio del Festival della canzone italiana, a prepararsi non sono solamente i trenta cantanti in gara, ma anche le migliaia di persone iscritte alla competizione più chiacchierata e popolare del web degli ultimi anni. Con un occhio alla tv e uno allo smartphone, centinaia e centinaia di persone seguiranno infatti Sanremo non solo per guardare lo show e le esibizioni dei protagonisti del Festival, ma anche per monitorare i punteggi dei propri "giocatori", nel tentativo di battere i propri amici ed aggiudicarsi il titolo di vincitore del Fantasanremo 2024.