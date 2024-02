Lotteria Italia, estrazione nella serata di Sanremo e non più alla Befana. Il Senato incassa il primo via libera alla proposta

L'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia potrebbe slittare durante l'ultima serata del Festival di Sanremo e non più il giorno della Befana. Dal Senato arriva il primo via libera alla proposta. Dall'anno prossimo insomma si cambia, o almeno il Governo ci sta pensando.

La commissione

In commissione Finanze del Senato, il Governo ha incassato il parere positivo del senatore barese di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre, vicepresidente della commissione Finanze. «Ho espresso parere positivo come relatore al decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali per il 2024.

Va considerato, infatti, che l'andamento del mercato della lotteria a estrazione differita è stato progressivamente ridotto nel tempo dalla concorrenza di nuovi giochi e della lotteria istantanea - spiega in una nota il senatore - . Pertanto, abbinare la lotteria Italia a una trasmissione televisiva, evento che il giocatore identifica nel tempo, ritengo sia uno strumento efficace per garantire un buon livello di vendita dei biglietti. Ho proposto, inoltre, che il Governo e l'Agenzia delle dogane e Monopoli prevedano di abbinare la lotteria Italia con una trasmissione televisiva di successo come il Festival di Sanremo e che il gettito aggiuntivo sia destinato al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e alle Fondazioni lirico-sinfoniche. Sarebbe, quest'ultimo, un ottimo segnale per la cultura. Molto bene che la commissione abbia approvato il parere».