Epifania, in Puglia arriva la Befana (anche dal mare) con tante calze per i più piccoli

La Befana vien di notte... c'è grande attesa in Puglia per la festa dell'Epifania. Tanti gli appuntamenti in programma. Ecco dove si potrà incontrare la nonnina che porterà dolci, calze, cioccolato ai più piccoli. E tanto divertimento.

Gallipoli

Si comincia da Gallipoli dove torna il format Wonder Christmas Land, alla sua ottava edizione. Si tratta della maestosa produzione artistica a tema natalizio firmata da Poiesofà-Costruzioni Teatrali con “Ragazzi di Via Malinconico” che è di scena nella grande galleria sul mare posta ai piedi del castello Angioino, nel centro storico della cittadina ionica. Si trasforma nella dimora magica degli elfi e di Santa Claus e… adesso della Befana. Babbo Natale ha terminato la sua missione per quest’anno e lascia la sua dimora alla tenera e simpatica nonnina porta-doni pronta ad accogliere i bambini che vorranno incontrarla.

Gli appuntamenti del 5 e 6 gennaio sono previsti alle 16:30 e 19:00.

Tra i personaggi più attesi, in queste ultime date, insieme alla Befana ci sarà anche il "fuligginoso" aiutante della nonnina, Cenere, che tanto successo ogni anno riscuote tra i bambini, per le sue simpatiche provocazioni.

«Da noi trovate una befana giocosa e decisamente fuori dagli standard italiani, una befana che trae ispirazione dalle fiabe, più nonnina simpatica e smemorina che vecchietta inquietante. Occhi dolci, dall'accento nordico, non sappiamo come sia capitata in Italia, ma il mondo delle fiabe ce l'ha mandata e noi ce la teniamo proprio così», dicono Roberto Marius Treglia e Alberto Greco, ideatori del Wonder Christmas Land.

È l’Elfo Mastro quest’anno a dare il benvenuto a tutti con una narrazione incantevole e delicata, tra musiche originali, proiezioni e ologrammi e delicata, preparando all’arrivo della Befana che giunge su un carosello dal grande portone dorato, nella galleria dell'antico Maniero, attorniata da elfi e magiche creature. Così iniziano le celebrazioni. Durante la grandiosa parata gli ospiti sono travolti dalla suggestiva nevicata magica che diffonde eccitazione e stupore.

Il percorso a quel punto prosegue nel Teatro della Città degli Elfi, dove tutti i visitatori assistono ad un esilarante spettacolo realizzato dagli elfi artisti tra colpi di scena e colpi di testa di qualche elfo strampalato! Poi si continua nel villaggio vero e proprio degli Elfi dove però si incontra anche il dispettoso Krampus: lancia un incantesimo stravolgendo la casa dell’elfo Dorobelto, capovolgendola letteralmente a “testasotto”. Prima di giungere nella magica stanza per l’udienza con la Befana, si passa tra le orbite delle stelle, per varcare la nuvole incantate e incontrare, appunto, la Befana in persona, pronta ad accogliere grandi e piccini con tanto affetto, nel suo salone incantato. Tutti i bambini ricevono un dolce goloso dono, ma solo se si è davvero buoni.

Gallipoli

Sempre a Gallipoli continua il programma “Magico Natale a Gallipoli” con un’iniziativa dedicata ai più piccoli: il nuovo appuntamento “Aspettando la Befana” è organizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali ed è destinato a tutti i bambini della città in particolare a quelli del quartiere San Gerardo Maiella.

L’appuntamento, fissato per le 18.30, prevede clown, bolle di sapone giganti e danzanti, giocolieri e trapezisti, e la Befana che distribuirà calze regalo ai bambini presenti.

Galatina

Arriverà invece in moto la Befana, il 6 gennaio alle 19, presso l’Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina.

L’iniziativa è promossa dal Moto Club Salento 12000 giri con la collaborazione di ASL Lecce.

La Befana, una motociclista dell’Associazione, consegnerà i doni ai piccoli pazienti del Reparto di Pediatria.

Nel corso dell’evento il dottor Antonio De Maria, in rappresentanza dei Medici di Medicina generale di ASL Lecce, e il dottor Lorenzo De Giovanni, in rappresentanza dei Pediatri di libera scelta di ASL Lecce, proporranno alla Befana la vaccinazione anti influenzale. Parteciperà il Direttore generale Stefano Rossi.

Ruffano

Appuntamento a Ruffano, il 6 gennaio alle 18, sarà la volta del volo della Befana, la "nonnina" effettuerà una discesa dal campanile della Chiesa matrice, per atterrare tra grandi e piccini nel cuore della festa. La Befana sarà a Ruffano già da oggi - 4 gennaio -: accoglierà i bimbi e le bimbe che vorranno incontrarla nella Casetta degli Elfi, tra le viuzze del centro storico attorno a piazza del Popolo.



Taranto

La serata sarà una vera e propria festa grazie anche alla musica degli “Ipergalattici – cartoons cover band”, al teatro di burattini con Edc Circus Artist, allo spettacolo di bolle di Gio Bubbles, alle farfalle luminose sui trampoli con AliDiamanti, al mercatino dell’artigianato salentino ed alla squisita gastonomia degli stand di street-food.Il 6 gennaio sarà anche occasione per salutare Babbo Natale (che, dopo un mese nella sua casetta incantata di Ruffano, farà ritorno in Lapponia) e per godere per l’ultimo giorno delle meravigliose attrazioni natalizie del borgo antico: la Giostra dei Desideri, la gioia dei più piccoli che possono realizzare il sogno di un giro sulla famosa giostra a cavalli; il maestoso albero di Natale, accompagnato dalle sue bellissime renne illuminate; il Presepe Artistico di Comunità, opera delle sapienti mani degli artigiani di Ruffano, per una Natività che ripercorre antichità e tradizione locale; la Casetta degli Elfi, dove farsi tentare dalle dolci prelibatezze preparate dalle piccole creature dalle orecchie appuntite; i Presepi nel Borgo, in una esposizione che mette in mostra i presepi frutto della manualità e della fantasia dei cittadini di Ruffano; e la gettonatissima altalena tra gli addobbi, dove soffermarsi per un’immancabile foto ricordo tra gli Schiaccianoci, i guardiani della magia del Natale ruffanese.

A Taranto invece "La Befana vien dal mare", evento di beneficenza ideato ed organizzato dalla Polisportiva Vogatori Taras Asd alla sua sesta edizione: l'evento si terrà venerdì 6 gennaio alle ore 11 a Piazzale Democrate a Taranto (nei pressi del Ponte di Pietra).

La manifestazione è realizzata in collaborazione con UISP Taranto e Fondazione Taranto 25 ed è patrocinato dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto e dalla FICSF Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso. Media partner TuttoSportTaranto.com.

Si tratta di un appuntamento imperdibile che unisce tradizione e valorizzazione del territorio: la Befana, sbarcando dalla flotta della Polisportiva, porterà le calze ai bimbi in attesa sul piazzale.

In attesa dell'arrivo della Befana, a partire dalle ore 10.30 a terra musica, giochi ed intrattenimento per i piu piccini. Per i grandi, un'ulteriore occasione per godere di uno dei più bei panorami del sud Italia.

Il tradizionale appuntamento con "La Befana vien dal mare..." conferma l'appuntamento della Polisportiva Vogatori Taras nel sociale: per ogni calza prenotata, infatti, ne verrà regalata una ai bambini di diverse realtà associative e religiose operanti a fini benefici nella Città Vecchia di Taranto. Ben 300 le calze realizzate per l'occasione: «Sono state realizzate da tutti i volontari - sottolinea l'atleta, dirigente e tecnico della Vogatori Taras Barbara Gatti, anche consigliere nazionale FICSF - con materiale da noi acquistato: dentro ogni calza, oltre a dolciumi delle migliori marche, c'è il nostro grande affetto e la nostra passione per questo sport e la città di Taranto. L'evento comincia prima dell'Epifania e prosegue dopo: infatti, faremo visita alle associazioni che non potranno presenziare nella mattina dell'Epifania».

Brindisi

Dopo aver viaggiato in lungo e in largo con la sua scopa volante, la Befana ha finalmente trovato dimora anche a Brindisi. Il tutto, grazie al Distretto Urbano del Commercio ed all’Amministrazione Comunale di Brindisi. Una piccola casetta in cui la simpatica nonnina accoglierà i bambini. Un momento magico in cui poter vedere la Befana all’opera e scoprire tutti i suoi segreti sulla preparazione del carbone e sulla tessitura al telaio, oppure ascoltando tutte le fantastiche storie che racconta.

La Befana accoglie anche i bambini che possono scrivere e lasciarle le loro letterine, magari con i buoni propositi per il nuovo anno. La casa della Befana resterà aperta a partire da oggi – mercoledì 4 gennaio – e fino al giorno dell’Epifania in piazza Vittoria, dalle ore 17.30.

Ma la nonnina non sarà da sola. Ad accompagnarla ci saranno le sue collaboratrici befanine che accoglieranno i piccoli visitatori nei laboratori di cucina del carbone, nel Truccabimbi invecchiante, nei giochi con premi e nella danza delle befane. Trampolieri, giochi e spettacoli allieteranno le giornate.