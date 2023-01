Solidarietà, la “Befana del Vigile” dona giocattoli ai piccoli pazienti oncologici

Si è svolta stamane la cerimonia di consegna dei giocattoli dell’iniziativa “La Befana del Vigile”, a favore dei piccoli pazienti di Oncoematologia pediatrica e Pediatria del Santissima Annunziata: l’iniziativa è stata promossa dalla Polizia locale del Comune di Taranto, in collaborazione con la Protezione Civile.

La donazione è avvenuta al Santissima Annunziata, nello spazio antistante gli ingressi di oncoematologia pediatrica e pediatria, alla presenza del Comandante Michele Matichecchia, il direttore della pediatria Valerio Cecinati, la direzione sanitaria, la direzione medica di presidio e una delegazione di Polizia locale e Protezione Civile.

La solidarietà

I giocattoli donati sono il frutto della campagna “La Befana del Vigile”, tramite la quale nei giorni scorsi la Polizia locale tarantina ha avviato con grande successo una campagna di donazione di giocattoli, in primis tra gli operatori e le loro famiglie, aperta poi anche a tutta la cittadinanza. Esprime il ringraziamento a nome della struttura sanitaria il dottor Cecinati, che sottolinea il fatto che “azioni di solidarietà come questa interrompono, col sorriso, la routine di questi periodi complicati per i nostri pazienti e offrono ai bambini la possibilità di vivere l’Epifania come tutti”.