Elodie riporta Carolina Bubbico a Sanremo: sarà la sua direttrice d'orchestra

Elodie riporta la salentina Carolina Bubbico sul palco di Sanremo. L'annuncio è arrivato ieri, quando la cantante romana - ma salentina d'adozione per aver vissuto diversi anni a Lecce prima dell'esperienza di Amici - ha postato le foto delle prove in corso all'Ariston.

L'annuncio sui social

In particolare, in una delle foto, con l'orchestra a fare da sfondo, insieme con Elodie compare proprio Carolina Bubbico e il messaggio semplice e chiaro: "La mia direttrice d'orchestra". Torna sul palco dell'Ariston, dunque, la cantautrice e compositrice che già era stata a Sanremo nel 2015, dirigendo l'orchestra per il trio di tenori "Il Volo", che poi quell'anno vinse il Festival.

Approdata a un palco così prestigioso ad appena 25 anni, Carolina quest'anno - che di anni ne ha 32 - ci ritorna con un po' di esperienza in più, ma con esattamente lo stesso entusiasmo. E, se la sua presenza ha portato così bene al Volo, c'è da sperare che faccia altrettanto con Elodie. Intanto, parallelamente al Festival, tra gli appassionati impazza il Fantasanremo e le quotazioni della splendida cantante sono in salita.