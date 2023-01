Fantasanremo, cento "Baudi" per creare la propria squadra. Sfida a colpi di stranezze sul palco

Passate le feste, è tempo di pensare a Sanremo, il primo vero appuntamento "galante" della stagione per gli amanti di musica, spettacolo, moda e gossip, che si segue - da soli o in gruppo - comodamente dal divano. E come ci si prepara alla 73esima edizione del Festival della canzone italiana, che quest'anno si terrà dal 7 all'11 febbraio? Ma spendendo i 100 Baudi a disposizione per comporre la propria squadra del Fantasanremo, ovvio.

Il Fantasanremo

Negli ultimi anni, sul palco sono successe cose strane: i cantanti che salutano "zia Mara", qualcuno che chiede ad Amadeus di fare alcuni squat sul palco, c'è chi manda baci, chi candidamente dice: «Mi hanno detto che devo dire "Papalina"», forse senza nemmeno capire il perché e poi ancora bonus assegnati a chi indossa occhiali da sole, chi si veste di un solo colore e... chi si fa inseguire "dalle guardie", come ha fatto eroicamente Emma Marrone, che poi quell'anno risultò la vincitrice. Stranezze e colpi di testa: tutta colpa del Fantasanremo, insomma.

Come funziona

Funziona come il Fantacalcio: ci si iscrive sul sito www.fantasanremo.it e, dopo aver creato il proprio profilo, si possono creare fino a 5 squadre da 5 cantanti in gara ciascuna, facendo però attenzione a non sforare il budget dei cento Baudi, la moneta utilizzata in questo regno di musica e follia. Per il resto, bisogna seguire il Festival e sperare che i membri della propria squadra accumulino i bonus (decisi insindacabilmente dai membri della Fif, Federazione italiana Fantasanremo) ed evitino i malus, che li fanno scendere in classifica. Quali comportamenti facciano acquisire o perdere punti al cantante e quindi alla propria squadra, lo si scoprirà a ridosso del Festival, oppure notando i comportamenti "strani" degli artisti sul palco.

Bisogna iscriversi e creare la propria squadra entro il 6 febbraio a mezzanotte.

Le regole del 2023: quali stranezze aspettarsi sul palco

Secondo il regolamento di quest'anno, ecco alcuni dei comportamenti strani che faranno acquisire punti all'artista che li metterà in atto: indossare maschere (+10), fiore vero o finto tra i capelli veri o finti (+10); artista dignitosamente brillo, veramente euforico e/o particolarmente allegro (+20); Twerking (+10); Fiamme, fuoco e/o scintille (+10). Se l'artista si bagna +10, ma +20 se la pioggia è di coriandoli; se si riesce a far in modo che il pubblico faccia il trenino, è assicurato il bonus "maracaibo", +30 punti. Se l’artista bacia la telecamera (deve esserci il contatto tra labbra e apparecchio) +15. E poi, tra gli altri, in linea con l'attualità, c'è il "bonus Rave": più di 49 persone sul palco, esclusa l’orchestra. In questo caso non si ottengono punti extra, ma - come recita il regolamento "fino a 6 anni". Di galera, s'intende.

Le stranezze degli anni passati

Nato tre anni fa dall'idea goliardica di un gruppo di amici, e giunto ora alla sua quarta edizione, il Fantasanremo è il colpevole delle stranezze che si sono viste sopra e sotto il palco. Solo per citarne alcune: diversi i cantanti che prima o dopo l'esibizione hanno pronunciato, apparentemente senza senso, la parola "Papalina", come richiesto per accumulare punti. Tanti hanno dato "il cinque" ad Amadeus per accaparrarsi i 15 punti in palio, e qualcuno più temerario lo ha sfidato a eseguire esercizi ginnici a corpo libero per ottenere i 30 punti. C'è stato chi ha acceso un accendino durante l'esibizione e chi ha indossato occhiali da sole. Dargen D'Amico ha esagerato: li ha fatti indossare a tutta l'orchestra: non portava punti, ma ha fatto ridere tanto.

A vincere, quell'anno, fu Emma Marrone, anche grazie ai 50 punti accumulati dopo essersi fatta inseguire da un'auto dei carabinieri.

La curiosità

Lo scorso anno i partecipanti sono stati 500mila, tanto che la Trecanni ha inserito il termine "Fantasanremo" tra i neologismi del 2022.