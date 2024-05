Tenta rapina in un negozio ma il titolare reagisce e lo mette in fuga

Tenta rapina ma titolare negozio reagisce e lo mette in fuga. E' entrato a volto scoperto in un negozio di articoli sportivi a Trani intimando di consegnargli merce e contanti ma il titolare ha reagito mettendo in fuga il rapinatore, un uomo di circa 30 anni che ora è ricercato dalla polizia. E' accaduto ieri e il commerciante, che è rimasto ferito alla mano sinistra nella colluttazione col rapinatore, racconta l'episodio sui social dopo aver sporto denuncia.

Il racconto del titolare

«Quell'uomo non solo mi ha ferito ma ha anche rotto il Pc che usiamo per lavoro - spiega - quando è entrato con aria minacciosa ha chiesto dei soldi e ha detto che avrebbe portato via della merce sostenendo che qui a Trani comanda lui». Non è la prima volta che accade. «Qualche mese fa, sempre la stessa persona, ha portato via delle scarpe: era sabato sera e c'erano molti clienti», riferisce il commerciante che fa un appello alle istituzioni «affinché ci facciano sentire più sicuri visto che le nostre città diventano sempre più pericolose». La polizia ha acquisito le immagini di videosorveglianza della zona che potrebbero essere utili alle indagini.