Incendio nel seminterrato, evacuate otto persone: struttura chiusa

Tanta paura, per fortuna nessun ferito. Nella serata di ieri è scoppiato un incendio a Tricase, in via Luigi Galvani, in un seminterrato. Evacuate otto persone, anche perché il rogo ha causato il cedimento del fondello delle pignatte del solaio traslato, sia del piano interrato che del rialzato, rendendo necessaria l'inibizione dell'accesso all'intera struttura.

Decisivo l'intervento de Vigili del Fuoco sul posto (arrivati da Tricase, Gallipoli e Maglie). Sono state evacuate otto persone che erano ospiti di una struttura che offre rifugio ai familiari dei pazienti ricoverati presso l'ospedale Panico.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono andate avanti per circa cinque ore.