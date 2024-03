Lolita Lobosco, ritorno super anche online: picco di ricerche su Bari durante la fiction. Luisa Ranieri: «Grazie per esserci stati» Video

Torna Lolita Lobosco ed è subito boom. Non solo in tv - con 5 milioni di spettatori è la serie Tv più vista in Italia - ma anche online: picco di ricerche su Bari durante la fascia oraria della fiction. Location del film, lungomare, tour e spaghetti all’assassina: questi alcuni dei temi più ricercati durante la serie.

Il ritorno di Lolita riporta Bari sulla cresta del web. Tornano “Le indagini di Lolita Lobosco” e con loro anche quella pratica consolidata, ormai popolare, che porta a cercare informazioni online e in tempo reale su ciò che viene mostrato in Tv. Si chiama “second screen” ed è quello che accade puntualmente quando Lolita torna nelle case degli italiani, con diverse centinaia di utenti alla ricerca delle location prima, durante e dopo la fiction di Rai1. Un fenomeno il “secondo schermo” che ha fatto registrare ancora una volta un picco improvviso di visite sulle pagine di BariExperience.com, il noto blog barese divenuto ormai un riferimento sul web per la sua capacità di appassionare l’utente, nonchè per la sua visibilità sui motori di ricerca.

Le ricerche

Tra gli argomenti ricercati spiccano non solo panorami e sfondi delle scene, ma anche possibili tour da fare a Bari, la famosa collana di Lolita e soprattutto il cibo, con gli spaghetti all’assassina in prima linea (non a caso erano usciti sul piccolo schermo poco dopo l’inizio del film).