Torna la poliziotta più famosa d’Italia e con lei Bari e la provincia entreranno nelle case di milioni di persone. Mancano poche ore all’avvio della terza stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco”. La serie, con protagonista Luisa Ranieri, andrà in onda in prima serata domani su RaiUno. È stata la stessa attrice campana a ricordarlo ai suoi 692mila followers con una storia pubblicata su Instagram. «Uhè, sto arrivando», ha scritto, accompagnando le parole ad uno scatto da Palazzo palmieri a Monopoli, che nella fiction è sede della Questura dove la Lobosco lavora. Una espressione confidenziale, che suona familiare, con un tocco di pugliesità che la avvicina al suo personaggio, venuto fuori dalla penna della scrittrice barese Gabriella Genisi.

I protagonisti

Con Lolita, tra i personaggi più amati ci sono i colleghi Antonio Forte (Giovanni Ludeno), Lello Esposito (Jacopo Cullin), l’amica marietta Carrozza (Bianca Nappi), la madre Nunzia (Lunetta Savino), la sorella Carmela (Giulia Fiume), Trifone (Maurizio Donadoni), il questore Iacovella (Ninni Bruschetta), Angelo (Mario Sgueglia), il professor Introna (Francesco De Vito) e si aggiunge la new entry, il gallerista Leon (Daniele Pecci) pronto a far breccia nel cuore della Lobosco.

In questa terza stagione nuove appassionanti indagini impegneranno la vicequestore Lolita Lobosco e un incontro inaspettato proverà a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni. Tante novità attendono anche gli altri personaggi della serie: Nunzia e Carmela lasciano la casa di una vita per aprire un agriturismo assieme a Trifone, Lello si prepara scrupolosamente al ruolo di padre di due gemelli e Antonio deve tenere testa a Porzia cercando di non fare errori che gli possono costare cari. Nessuno avrà di che annoiarsi, men che meno Marietta, che come sempre rincorre l’amore e la felicità infischiandosene delle apparenze e delle convenzioni sociali.

Luisa Ranieri



Ma l’indiscussa regina è lei: Lolita. Sensuale, ironica, solare, tacco 12 d’ordinanza, ma anche sportiva e volitiva. Iconica investigatrice, non solo per i suoi outfit, ma anche per come si mette al volante della sua bianchina (di proprietà di un gommista di Monopoli che ben volentieri anche per questa terza serie l’ha messa a disposizione) a tutta velocità. La serie è al primo posto nella top 20 della serialità italiana. Prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, la terza stagione de “Le indagini di lolita Lobosco” è stata realizzata con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.

Le location

Ambientata e girata principalmente a Bari, ma anche a Monopoli, Conversano, Polignano a Mare (zona San Vito) e Fasano tra settembre e ottobre 2023, per la realizzazione della serie tv sono state impegnate oltre 60 unità lavorative pugliesi, tra cast artistico e troupe. E proprio il primo episodio inizia con una scena in cui protagonista è Bari vecchia: Lolita si aggira tra i vicoli fin quando non incontra la chiesa di Santa Teresa dei Maschi, sede della Bibart. Proprio il capoluogo di regione è protagonista assoluto e si mostra ancora una volta in tutta la sua bellezza tra nuovi scorci e luoghi ormai noti: su tutti, appunto, Bari Vecchia e l’appartamento di Lolita con terrazza panoramica su piazza dell'Odegitria, il lungomare Nazario Sauro e la spiaggia di “Pane e pomodoro” dove il vicequestore non ha mai perso l'abitudine di andare a correre con l'amica Marietta. New entry il teatro Kursaal Santalucia in largo Adua a Bari, dove Lolita approfondisce la conoscenza con Leon ma che spoiler danno anche come luogo dell’omicidio della prima puntata. Ma nelle ampie panoramiche utilizzate non sarà difficile riconoscere altri luoghi iconici di Bari come la caserma Bergia dei Carabinieri, la Terza Regione Aerea, il Palazzo della Provincia, l’Albergo delle Nazioni, il circolo canottieri Barion, il teatro Margherita, la muraglia, il fortino e il molo Sant’Antonio fino alla Fiera del Levante. Passaggi video anche per il teatro Petruzzelli e il Castello Svevo. Lasciando Bari saranno protagoniste la frazione di San Vito di Polignano a Mare, piazza Palmieri a Monopoli con l’omonimo palazzo dove appunto vi è l'ingresso delle Questura di Lolita. Tra le location inedite il nuovo agriturismo gestito da Nunzia e Carmela, che nella realtà è masseria Trotta a Fasano. Alcune particolari scene (un omicidio nel terzo episodio) sono state girate anche a Castello Marchione in agro di Conversano.

