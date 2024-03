Il ritorno di Lolita Lobosco: quattro puntate per far innamorare il vicequestore

Lunedì sera non ce n’è per nessuno: torna in Tv il vicequestore Lolita Lobosco e l’Italia si ferma. La fortunata serie televisiva, tratta dai romanzi della scrittrice barese Gabriella Genisi, torna su Rai Uno alle 21.25 per la sue terza, attesissima, stagione. E si porta dietro mille certezze e qualche novità. Tra le prime, il fascino grintoso della protagonista, Luisa Ranieri, e la conferma granitica dei numeri: con 5 milioni di spettatori è la serie Tv più vista in Italia. Tra le novità c’è il regista - Renato De Maria dà il cambio a Luca Miniero, che aveva diretto le prime due stagioni - e l’ingresso di Leon, interpretato da Daniele Pecci, che andrà a risvegliare Lolita dal torpore amoroso.

Quattro puntate tra Bari e l'hinterland



Quattro puntate per quattro settimane in cui l’investigatrice più iconica d’Italia risolverà delitti e misteri, spesso ragionandoci davanti a un buon piatto di cucina pugliese.

Perché la Puglia - Bari e il suo hinterland - sono coprotagonisti e mostrano la loro straordinaria bellezza in riprese che ne valorizzano scorci e paesaggi. Lo ha sottolineato ieri mattina proprio il regista, Renato De Maria, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sede Rai di Roma. «Conosco molto bene la Puglia perché ci ho girato quattro film - ha esordito - e credo che possa essere definita come la nostra Los Angeles. Ha sempre un tempo meraviglioso, una luce straordinaria, colori magnifici. Offre scenari marittimi e di campagna, mentre gli interni cittadini sono di grande impatto visivo: è una terra cinematografica per vocazione, in più negli ultimi anni sono cresciute delle professionalità che mi hanno permesso di lavorare al meglio, perché non è certo stato facile “entrare” dopo due stagioni di successo con un altro regista».

Gli altri personaggi

In questa terza serie, i tanti personaggi si evolvono e raccontano ciascuno la propria storia. Nunzia e Carmela (Giulia Fiume) lasciano la casa di una vita per aprire un agriturismo assieme a Trifone (Maurizio Donadoni), Lello (Jacopo Cullin) si prepara scrupolosamente al ruolo di padre di due gemelli e Antonio (Giovanni Ludeno) deve tenere testa a Porzia (Cleudia Lerro) cercando di non fare errori che gli possono costare cari. Marietta, come sempre, rincorre l’amore e la felicità infischiandosene delle apparenze e delle convenzioni sociali.

La new entry Daniele Pecci

Ed è proprio Bianca Nappi, che le dà volto e voce, a tessere le lodi di questo personaggio: «È l’amica che tutti vorrebbero perché sdrammatizza sempre, il connubio con Lolita è perfetto, perché lei è completamente diversa». Jacopo Cullin diventa papà «di due gemelli - aggiunge divertito - perché a Lello piace fare le cose in grande. E in questa serie fa vedere anche la sua fragilità». Ma tutta la curiosità si concentra sul personaggio di Leon, interpretato dalla new entry Daniele Pecci: un uomo sottoposto al programma di protezione testimoni che proverà a far cambiare a Lolita idea sull’amore, dopo i fallimenti delle sue ultime relazioni. «Il mio è un personaggio limpido - dice Pecci - padre di due figlie adolescenti, che incontra e si scontra con Lolita all’interno di un ristorante. Poi verrà fuori che ha aperto una galleria d’arte in città e tante, tante cose che non si possono anticipare». Riuscirà Leon a far dimenticare il dolore che Lolita ha vissuto con Angelo? Pur senza svelare troppo, l’attore Mario Sgueglia scommette di no: «Uscire dalla vita di Lolita è impossibile perché i personaggi si conoscono da bambini». Pecci torna su Bari, ricordando come trent’anni fa non si potesse girare a piedi nella città vecchia, mentre «oggi ho trovato una città meravigliosa, pulita, che ha conosciuto uno sviluppo eccezionale e che, al di là della luce, con il suo mare e il buon cibo è proprio un bel posto dove vivere».

L'incontro con Imma Tataranni



Non resta che godersi lo spettacolo: oltre a Bari, avranno una vetrina Monopoli, Conversano, Polignano a Mare (San Vito) e Fasano. Intanto, sul finale dell’incontro arriva un’indiscrezione: Rai Fiction sta lavorando a un incontro tra grandi attrici e tra grandi personaggi: quello di Lolita e del sostituto procuratore Imma Tataranni. Il che sottintende che sì, ci sarà anche una quarta stagione.