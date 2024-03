Lolita Lobosco 3, gran finale di stagione. La quarta? «Ci prenderemo una pausa di due anni»

Grande attesa per l'ultima puntata della fiction tv "Le indagini di Lolita Lobosco". Lunedì 25 marzo andrà in onda infatti l'ultima puntata della terza stagione della serie di RaiUno che vede protagonista l'attrice Luisa Ranieri nei panni del vice questore di Bari alla guida di una squadra di soli uomini.

Il finale si annuncia già ricco di colpi di scena con gli spettatori già "orfani" dell'appuntamento televisivo del lunedì sera.

Il finale di stagione tuttavia lascierà intendere un possibile proseguo della trama in una quarta stagione. Ma, se così fosse, bisognerà attendere almeno due anni prima che il vice questore - nato dai romanzi di Gabriella Genisi - torni sul piccolo schermo. Già perchè in una recente intervista rilasciata a Io Donna, il magazine del Corriere della Sera, proprio Luisa ranieri ha annunciato uno stop di due anni per le riprese. «Credo che adesso – come riporta Io Donna - ci prenderemo una pausa di un paio d’anni, poi vedremo. Con la Zocotoco, la nostra casa di produzione, stiamo lavorando ad altri progetti».