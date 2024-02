Grande Fratello, Vittorio abbandona la casa dopo le rivelazioni hot su Beatrice? Anticipazioni, nomination, eliminati e sondaggi

Finto Sanremo 2024, si torna alla normalità. E su Canale 5 stasera in tv torna il Grande Fratello. Come sempre, in studio, Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Al loro fianco, Fiordaliso e tutti gli altri i concorrenti già usciti dalla Casa. Vediamo dunque quali sono le anticipazioni della 35esima puntata.

Grande Fratello anticipazioni

Mentre la casa si divide in due fazioni chi è pro Beatrice e chi pro Perla a rubarsi la scena ora sembre scendere in campo Greta.

Califano, chi è l'unica figlia Silvia: «Mi ha abbandonata quando avevo 5 mesi. Non sapeva fare il padre. Aveva ragazze più giovani di me»

La Rosseti sempre più vicina a Sergio D’Ottavi e Vittorio Menozzi. L'ex tentatrice infatti sembra essersi avvicinata ad entrambi anche se in modo diverso e con poca chiarezza: stasera verranno mandate in onda alcune clip che mostreranno alcuni dettagli rivelati in confessionale o ai diretti interessati e Alfonso cercherà di capire per chi ha davvero interesse Greta.

Le rivelazioni hot di Vittorio su Beatrice

Sempre Greta poi, si è resa protagonista di una rivelazione shock su quanto sarebbe accaduto tra Vittorio e Beatrice sotto le coperte: cosa diranno il modello e l’attrice quando scopriranno cosa ha raccontato la Rossetti? Vittorio ha avuto anche una forte discussione con Beatrice Luzzi ed ha anche minacciato di voler lasciare la casa, come finirà?

Nominati

Si torna e ricominciano le nomination e le eliminazioni. Una serata decisiva, quella di stasera per uno dei 4 concorrenti finiti in nomination: Beatrice, Federico, Vittorio e Stefano. Il televoto deciderà chi dovrà abbandonare per sempre la casa del Gf.

Sondaggi

Vediamo dunque cosa dicono i sondaggi. Su Forumfree in vetta c'è sempre Beatrice Luzzi, che sembra quindi non usicrà. Ecco le percentuali:

Beatrice Luzzi 47.53%

Federico Massaro 20.05%

Stefano Miele 16.65%

Vittorio Menozzi 15.77

Nuovi concorrenti

Se Fiordaliso ha abbandonato il gioco, due sono i nuovi concorrenti ad aver varcato la porta rossa: una è la showgirl Simona Tagli e l'altro Alessio Falsone.

Classe 1992, milanese, Alessio è un imprenditore che opera nel mondo della ristorazione e del calcio. Nel suo passato, anche l’esperienza come giocatore in serie C, nel Milazzo. Stasera scopriremo qualcosa in più su lui.

Quando va in onda

Da questa settimana, torna il secondo appuntamento in diretta con il GF. Mercoledì 14 febbraio, ritroveremo in prima serata su Canale 5 (e in streaming su Mediaset Infinity).