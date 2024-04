Ci siamo: da oggi finalmente si potrà guardare su Netflix la serie italiana "Briganti", western-crime di sei episodi, prodotta da Fabula Pictures con Los Hermanos. La serie tv è stata girata per gran parte in Puglia - tra Lecce, Nardò, Melpignano, Brindisi e Altamura - ed annovera nel cast attori importanti come Michela De Rossi nel ruolo di Filomena, Ivana Lotito nel ruolo di Ciccilla e Matilda Lutz nel ruolo di Michelina De Cesare. Marlon Joubert è Giuseppe Schiavone e Orlando Cinque interpreta Pietro Monaco. Nel cast anche Gianmarco Vettori (Marchetta), Federico Ielapi (Jurillo), Giulio Beranek (Francesco Guerra) e Adriano Chiaramida (Antonio Monaco).

Il cast tecnico



La sceneggiatura è firmata da Grams, collettivo composto dai cinque giovani autori Antonio Le Fosse, anche regista della serie, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. Alla regia Steve Saint Leger (Vikings, Vikings: Valhalla, Barbarians), lo stesso Antonio Le Fosse (Baby), e Nicola Sorcinelli (Milosc). La regia è di Antonio Le Fosse, Steve Saint Leger e Nicola Sorcinelli.

La presentazione su Netflix



«In un'Italia meridionale di metà Ottocento controllata dai briganti - si legge nella presentazione su Netflix - Filomena sceglie di fuggire da una vita agiata ma triste per intraprendere una pericolosa caccia al tesoro». Filomena, la protagonista, scappa dal marito violento e si rifugia nei boschi popolati da pericolosi briganti, non prima di essersi impossessata della mappa per l'introvabile Oro delle Camicie Rosse. Viene catturata dalla banda Monaco, proprio mentre sulle sue tracce si mette un audace e misterioso cacciatore di taglie, Sparviero. In un Sud Italia impoverito e sfruttato dall'occupazione piemontese i destini di Filomena e Sparviero si uniranno in un'epica caccia al mitico tesoro, che vedrà i briganti contro l'appena costituito Regno d'Italia, ma anche briganti contro briganti. I personaggi protagonisti dei sei episodi sono liberamente ispirati a figure realmente esistite, divenute simbolo della rivoluzione contadina nell'Italia postunitaria.

