Il brigantaggio meridionale secondo gli autori di Suburra. La serie girata tra Lecce, Brindisi e Altamura

Netflix sbarca a Lecce. Al via le riprese della serie “Briganti” all’interno dell’ex Convento degli Agostiniani.

Il colosso dello streaming ha scelto il capoluogo salentino come set per alcune riprese della serie tv “Briganti”, un racconto ispirato a personaggi realmente esistiti nell’Italia postunitaria.

Protagoniste della serie saranno tre eroine femminili: Filomena, Michelina e Ciccilla.

Nell’ambito delle riprese, che andranno avanti da febbraio a giugno, la troupe girerà alcune scene all’interno dell’ex complesso Agostiniani e precisamente all'interno della cisterna d'acqua sita nel chiostro.Ma non solo, nel casting avviato nei giorni scorsi si parlava anche di location a Melpignano, Brindisi, Nardò e Altamura.

Il brigantaggio meridionale secondo gli autori di Suburra



Ispirato a personaggi realmente esistiti, “Briganti” seguirà la trasformazione di Filomena, da moglie obbediente a brigantessa alla ricerca dell’oro di Garibaldi. Sul suo percorso incontrerà due donne, Michelina e Ciccilla.

La serie è prodotta da Fabula Pictures e scritta dal collettivo Grams (composto da Giacomo Mazzariol, Re Salvador, Antonio Le Fosse, Marco Raspanti ed Eleonora Trucchi), i quali per Netflix hanno già realizzato le tre stagioni di Baby, seconda produzione originale italiana dello streamer dopo Suburra – La Serie